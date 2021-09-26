Прекъсване на водоподаването в гр. Шивачево

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради възникнала авария на помпена станция , до отстраняването и ще бъде прекъснато водоподаването на гр. Шивачево.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.