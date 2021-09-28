Прекъсване на водоподаването в с. Камен

ВиК-Сливен преди 30 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 18

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (вторник ) 28.09.2021г. от 09:30ч. до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Камен.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.