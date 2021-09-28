Прекъсване на водоподаването в част от кв'' Даме Груев ''

ВиК-Сливен преди 18 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 12

'' Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 28.09.2021г.(вторник) от 09.30 до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в част от кв."Даме Груев"- в района на блок 6.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.