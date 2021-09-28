Прекъсване на водоподаването в с.Чокоба.

ВиК-Сливен преди 36 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 16

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради отстраняване на авария на 28.09.2021г.(вторник) до 16.30 ще бъде прекъснато водоподаването на с.Чокоба

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.