Прекъсване на водоподаването в с. Самуилово

ВиК-Сливен преди 45 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (вторник ) 28.09.2021г. от 11:30ч. до отстраняване на авария ще бъде прекъснато водоподаването на с .Самуилово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.