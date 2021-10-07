Прекъсване на водоподаването в част от центъра на гр.Сливен

ВиК-Сливен преди 15 часа, брой четения: 35 Излъчване:преди 15 часа, брой четения: 35

Днес 07.10 /четвъртък/ паради авария " е прекъснато водоснабдяването в района на ул. "Мишо Тодоров' , ул. "Йордан Кювлиев" и др. до 20:00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.