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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в част от центъра на гр.Сливен

07 октомври 2021 16:53, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 15 часа, брой четения: 35

Днес 07.10 /четвъртък/ паради авария " е прекъснато водоснабдяването в района на ул. "Мишо Тодоров' , ул. "Йордан Кювлиев" и др. до 20:00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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