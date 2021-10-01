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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в част от кв. Клуцохор

01 октомври 2021 08:56, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 58
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 01.10.2021г.(петък) от 9.00ч. до 14.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в част от квартал "Клуцохор" -в района на ул"Текстилец", ул"Патриарх Евтимий",ул"Баба Тонка".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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