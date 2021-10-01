Прекъсване водоподаването в част от кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 58 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 58

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 01.10.2021г.(петък) от 9.00ч. до 14.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в част от квартал "Клуцохор" -в района на ул"Текстилец", ул"Патриарх Евтимий",ул"Баба Тонка".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.