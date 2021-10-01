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Сливен. Новини от източника. Последни новини

28-годишна жена е в реанимация след катастрофа

01 октомври 2021 09:25, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 ден, брой четения: 158
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28-годишна жена, пострадала при пътен инцидент на 30 септември, е настанена в Отделението по реанимация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен. Пациентката е със съчетана травма, кръвозагуба и травма на гръбнака. Състоянието й е стабилизирано.

През последното денонощие спешна помощ в болницата са потърсили 58, хоспитализирани са 41 от тях. Извършени са 9 операции и 4 раждания.

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