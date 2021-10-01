28-годишна жена е в реанимация след катастрофа

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 ден, брой четения: 158 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 158

28-годишна жена, пострадала при пътен инцидент на 30 септември, е настанена в Отделението по реанимация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен. Пациентката е със съчетана травма, кръвозагуба и травма на гръбнака. Състоянието й е стабилизирано.

През последното денонощие спешна помощ в болницата са потърсили 58, хоспитализирани са 41 от тях. Извършени са 9 операции и 4 раждания.