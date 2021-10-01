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Заповед за определяне на купувач след проведен електронен търг

01 октомври 2021 11:01, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди около 1 ден, брой четения: 62

Заповед за определяне на купувач след проведен електронен търг

Файлове

РД-11-12-012 от 01.10.2021 [235KB]

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