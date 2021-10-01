Прекъсване на водоподаването на част от Индустриална зона

ВиК-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 51 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 51

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (петък) 01.10.2021г. от 10:00ч. до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от Индуастриална зона - в района на ул"Светлина"..

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.