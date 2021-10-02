Прекъсване водоподаването на кв. Речица

ВиК-Сливен преди 2 часа, брой четения: 25 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 25

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (събота) 02.10.2021г. от 10:30ч. до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв.Речица.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.