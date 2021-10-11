От днес музейните обекти към РИМ – Сливен са затворени за посетители

Регион.Ист.Музей-Сливен преди 43 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 21

Във връзка с въведените извънредни противоепидемични мерки в област Сливен, които влизат в сила от днес, музейните обекти към Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен няма да работят с посетители до края на месец октомври.