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Сливен. Новини от източника. Последни новини

От днес музейните обекти към РИМ – Сливен са затворени за посетители

11 октомври 2021 09:19, Мария Павлова (РИМ Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди 43 минути, брой четения: 21
RIM Sliven

Във връзка с въведените извънредни противоепидемични мерки в област Сливен, които влизат в сила от днес, музейните обекти към Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен няма да работят с посетители до края на месец октомври.

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