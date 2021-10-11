Прекъсване на водоподаването в с.Селиминово

ВиК-Сливен преди 7 минути, брой четения: 3 Излъчване:преди 7 минути, брой четения: 3

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (понеделник) 11.10.2021г. до отстраняването на аварията ще бъде прекъснато водоподаването на с.Селиминово.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.