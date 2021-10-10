Нарушено водоподаването на Индустриална зона - в района на ул.Банско шосе

ВиК-Сливен преди 2 часа, брой четения: 22 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване ремонтни дейности на 09.10.2021г. /Събота/ от 16:00ч. и на 10.10.2021г. /Неделя/ до 12:00ч. ще бъде нарушено водоподаването на Индуастриална зона - гр.Сливен - в района на ул.Банско шосе.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство