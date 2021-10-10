Прекъсване водоподаването на с.Крушаре

ВиК-Сливен преди 22 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 6

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (неделя)10.10.2021г. до 16:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Крушаре.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.