СЪОБЩЕНИЕ

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 3 часа, брой четения: 70 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 70

Уважаеми учители, ученици и родители,

Информираме Ви, че на заседание на Областния кризисен щаб за превенция разпространението на COVID-19 в област Сливен е взето решение, с оглед повишена заболеваемост, регистрирана на територията на град Сливен и общинските центрове в област Сливен, да се премине към ротационно обучение от разстояние в електронна среда за училищата в град Сливен.

ЗА ПЕРИОДА ОТ 11.10.2021 г. ДО 22.10.2021 г./включително/:

- В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ - IX, X и XI клас

- ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ - VIII и XII клас

ЗА ПЕРИОДА ОТ 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г. /включително/:

- В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ- VIII и XII клас

- ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ - IX, X и XI клас

УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ И ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЩЕ ЗАПОЧВА ОТ 08.00 ЧАСА И ЩЕ ПРИКЛЮЧВА В 13.40 ЧАСА:

График на часовете в присъствено и онлайн обучение:

1. 08.00 – 08.40

2. 08.50 – 09.30

3. 09.40 – 10.20

4. 10.40 – 11.20

5. 11.30 – 12.10

6. 12.15 – 12.55

7. 13.00 – 13.40

Учебните часове при онлайн обучението ще се провеждат в електронната платформа Тиймс. Всички екипи на паралелките са създадени. Моля, при проблем в Тиймс, да се обръщате към класния ръководител, който да съдейства за отстраняването му.

Учениците, които нямат нужната техника за участие в обучение от разстояние, да уведомят класния ръководител своевременно.