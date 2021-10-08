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Зам. ръководителят на мисията на Иран посети областната администрация
Зам. областният управител Антоний Андонов се срещна със зам.ръководителя на мисията на Ислямска република Иран у нас Хашим Насири.
Опознавателната среща се състоя по инициатива на госта. Тя се проведе в знак на уважение, във връзка с визитата на Хашим Насири в село Ябланово, община Котел и проведeната среща с местната алевитска общност.
По време на разговора зам. ръководителят на мисията на Иран прояви интерес към традициите и културното развитие в Сливенска област и отправи молба за съдействие на джамийското настоятелство в Ябланово.