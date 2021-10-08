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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Зам. ръководителят на мисията на Иран посети областната администрация

08 октомври 2021 18:23, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 2 часа, брой четения: 29
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Зам. областният управител Антоний Андонов се срещна със зам.ръководителя на мисията на Ислямска република Иран у нас Хашим Насири.

 

Опознавателната среща се състоя по инициатива на госта. Тя се проведе в знак на уважение, във връзка с визитата на Хашим Насири в село Ябланово, община Котел и проведeната среща с местната алевитска общност.

 

По време на разговора зам. ръководителят на мисията на Иран прояви интерес към традициите и културното развитие в Сливенска област и отправи молба за съдействие на джамийското настоятелство в Ябланово.

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