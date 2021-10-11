Пациентка на Инфекциозно отделение с благодарност към екипа

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 15 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 27

Пациентка на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен изпрати благодарствено писмо до директора на болницата. В него учителката Надя Вълкова благодари за грижите, които са положили за нея началникът на Отделението по инфекциозни болести - д-р Милена Ченкова, екипът на отделението и медиците от Спешна помощ.

Писмото можете да прочетете в прикачения файл.

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