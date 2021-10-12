Прекъсване на водоподаването в кв.Речица

ВиК-Сливен преди 27 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 25

Днес 12.10 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в кв. Речица от 13.00ч. до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.