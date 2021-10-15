Прекъсване на водоподаването в кв. Речица

ВиК-Сливен преди 31 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 18

Днес 15.10 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в кв. Речица до 15.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.