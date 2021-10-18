СКРЪБНА ВЕСТ

Митрополия Сливен преди около 1 час, брой четения: 59 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 59

Сливенска Митрополия с прискърбие известява на православното изпълнение в Сливенска епархия, че внезапно на 15 октомври 2021 година се представи пред Господа

свещеник ДИМИТЪР/ДЕЯН/ ВАСИЛЕВ ТЕНЕВ

енорийски свещеник при църквата „ Св. Архангел Михаил“ в гр.Стралджа

на 44 години

Свещеник Димитър/Деян/ Василев Тенев е роден на 11 юни 1977 година в гр. Ямбол. Основно и средно образование е завършил в гр. Ямбол. Завършва и паралелния курс на Софийската духовна семинария, ползва се с добро име сред православните християни.

Оценил неговата вяра на 27 май 2001 година Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Йоаникий ръкоположи Димитър /Деян/ Василев Тенев в дяконски чин, а на 01 август 2002 г. в свещенически сан в храм „Св. Димитър”. След проведения клирически стаж го постави за енорийски свещеник в с. Бояново през 2001 г., а година по-късно на 01 август 2002 г. в църквата „ Св. Архангел Михаил“ гр. Стралджа, в която служи до последното си издихание.

Отец Димитър бе ревностен и трудолюбив свещенослужител.

БОГ ДА ГО ПРОСТИ ! ВЕЧНА ДА БЪДЕ ПАМЕТТА МУ!

СЛИВЕНСКА МИТРОПОЛИЯ