СКРЪБНА ВЕСТ

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18 октомври 2021 10:37, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Митрополия Сливен преди около 1 час, брой четения: 59
Сливенска Митрополия

Сливенска Митрополия с прискърбие известява на православното изпълнение в Сливенска епархия, че внезапно на 15 октомври 2021 година се представи пред Господа

свещеник ДИМИТЪР/ДЕЯН/ ВАСИЛЕВ ТЕНЕВ

енорийски свещеник при църквата „ Св. Архангел Михаил“ в гр.Стралджа

на 44 години

Свещеник Димитър/Деян/ Василев Тенев е роден на 11 юни 1977 година в гр. Ямбол. Основно и средно образование е завършил в гр. Ямбол. Завършва и паралелния курс на Софийската духовна семинария, ползва се с добро име сред православните християни.

Оценил неговата вяра на 27 май 2001 година Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Йоаникий ръкоположи Димитър /Деян/ Василев Тенев в дяконски чин, а на 01 август 2002 г. в свещенически сан в храм „Св. Димитър”. След проведения клирически стаж го постави за енорийски свещеник в с. Бояново през 2001 г., а година по-късно на 01 август 2002 г. в църквата „ Св. Архангел Михаил“ гр. Стралджа, в която служи до последното си издихание.

Отец Димитър бе ревностен и трудолюбив свещенослужител.

БОГ ДА ГО ПРОСТИ ! ВЕЧНА ДА БЪДЕ ПАМЕТТА МУ!

 

СЛИВЕНСКА МИТРОПОЛИЯ

 

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