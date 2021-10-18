Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
СКРЪБНА ВЕСТ
Сливенска Митрополия с прискърбие известява на православното изпълнение в Сливенска епархия, че внезапно на 15 октомври 2021 година се представи пред Господа
свещеник ДИМИТЪР/ДЕЯН/ ВАСИЛЕВ ТЕНЕВ
енорийски свещеник при църквата „ Св. Архангел Михаил“ в гр.Стралджа
на 44 години
Свещеник Димитър/Деян/ Василев Тенев е роден на 11 юни 1977 година в гр. Ямбол. Основно и средно образование е завършил в гр. Ямбол. Завършва и паралелния курс на Софийската духовна семинария, ползва се с добро име сред православните християни.
Оценил неговата вяра на 27 май 2001 година Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Йоаникий ръкоположи Димитър /Деян/ Василев Тенев в дяконски чин, а на 01 август 2002 г. в свещенически сан в храм „Св. Димитър”. След проведения клирически стаж го постави за енорийски свещеник в с. Бояново през 2001 г., а година по-късно на 01 август 2002 г. в църквата „ Св. Архангел Михаил“ гр. Стралджа, в която служи до последното си издихание.
Отец Димитър бе ревностен и трудолюбив свещенослужител.
БОГ ДА ГО ПРОСТИ ! ВЕЧНА ДА БЪДЕ ПАМЕТТА МУ!
СЛИВЕНСКА МИТРОПОЛИЯ