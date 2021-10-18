Прекъсване водоподаването на с.Калояново

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (Понеделник) 18.10.2021г. от 12.00ч. до 16.30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Калояново .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.