Прекъсване на водоподаването в част от Индустриална зона

ВиК-Сливен преди 10 минути, брой четения: 3 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 3

Днес 19.10 /вторник/ поради ремонтни дейности ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул. Светлина от 12.00ч до 17.00ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.