Прекъсване на водоподаването в с. Селиминово

ВиК-Сливен преди 47 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 29

Днес 19.10 /вторник/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в с. Селиминово от 11.00ч. до 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.