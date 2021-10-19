Прекъсване водоподаването в кв. Речица

ВиК-Сливен преди 22 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 9

Днес 19.10. /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването от 15.00ч. до 18.00ч.в кв. Речица. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.