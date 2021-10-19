Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в кв. Речица

19 октомври 2021 14:57, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 22 минути, брой четения: 9

Днес 19.10. /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването от 15.00ч. до 18.00ч.в кв. Речица. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

« предишнаследваща »


 