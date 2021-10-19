Олимпиади и национални състезания 2021/2022 г.

ОУ "П. Хитов" (VII) преди 27 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 31

Уважаеми родители и ученици, приложено към новината Ви изпращаме графиците за провеждане на Националните състезания и олимпиади за учебната 2021/2022 г. При въпроси се обръщайте към учителите по съответния предмет в училище.

Файлове

Национални състезания [49.6KB] Microsoft Word Open XML Document