Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Олимпиади и национални състезания 2021/2022 г.

19 октомври 2021 18:44, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди 27 минути, брой четения: 31

Уважаеми родители и ученици, приложено към новината Ви изпращаме графиците за провеждане на Националните състезания и олимпиади за учебната 2021/2022 г. При въпроси се обръщайте към учителите по съответния предмет в училище.

Файлове

Национални състезания [49.6KB]

Microsoft Word Open XML Document

Олимпиади [61.8KB]

Microsoft Word Open XML Document

« предишна


 