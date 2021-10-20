Нарушено водоподаването на Индустриална зона - в района на ул. Светлина и ул. Есперанто

ВиК-Сливен преди 19 минути, брой четения: 1 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 1

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване ремонтни дейности на 19.10.2021г. /вторник/ до 17:00ч. ще бъде нарушено водоподаването на Индуастриална зона - гр.Сливен - в района на ул. Светлина и ул. Есперанто .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство