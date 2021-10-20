Прекъсване на водоподаването в с.Гергевец

ВиК-Сливен преди 26 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 21

Днес 20.10 /сряда/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в с.Гергевец до 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.