Прекъсване на водоподаването в с. Селиминово

ВиК-Сливен преди 23 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 20

Днес 20.10 /сряда/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в с. Селиминово . до 15.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.