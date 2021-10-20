КЛУБ "РОБОТИКА"

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 11 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 11

По повод Европейската седмица на програмирането в СУ "Йордан Йовков" - Сливен се реализираха дейности, в които учениците взеха активно участие, демонстрирайки своите умения да сглобяват и програмират роботи.

Зрители на демонстрацията бяха учители, преподаващи по различни предмети.

Програмирането е процес, който поставя акцент върху развиването на умения, включващи аналитично, логическо и стратегическо мислене, креативност и комуникативност.

https://codeweek.eu/events

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