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КЛУБ "РОБОТИКА"

20 октомври 2021 13:17, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 11
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По повод Европейската седмица на програмирането в СУ "Йордан Йовков" - Сливен се реализираха дейности, в които учениците взеха активно участие, демонстрирайки своите умения да сглобяват и програмират роботи.

Зрители на демонстрацията бяха учители, преподаващи по различни предмети.

Програмирането е процес, който поставя акцент върху развиването на умения, включващи аналитично, логическо и стратегическо мислене, креативност и комуникативност.

 

https://codeweek.eu/events

 

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