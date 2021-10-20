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РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

20 октомври 2021 21:53, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 48 минути, брой четения: 61
родителска

Уважаеми родители,

на 22 октомври 2021 г. (петък), ще се проведе родителска среща в MS Teams, от 18:00 ч., за всички класове на Хуманитарна гимназия.

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