РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 48 минути, брой четения: 61 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 61

Уважаеми родители,

на 22 октомври 2021 г. (петък), ще се проведе родителска среща в MS Teams, от 18:00 ч., за всички класове на Хуманитарна гимназия.