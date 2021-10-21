Възможно нарушаване водоподаването на гр.Нова Загора

ВиК-Сливен преди 29 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 24

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 19.10.2021г.(четвъртък) от 09.00ч. до 16.30ч. е възможно нарушаване водоподаването на гр.Нова Загора.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.