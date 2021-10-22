Прекъсване водоподаването на с.Самуилово

ВиК-Сливен преди 23 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 19

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (петък) 22.10.2021г. от 09.30ч. до 10:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Самуилово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.