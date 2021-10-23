СЪОБЩЕНИЕ

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 4 дни, брой четения: 159 Излъчване:преди 4 дни, брой четения: 159

Здравейте,

От понеделник

/25.10.2021г/ в присъствено обучение се връщат учениците от 9, 10 и 11 клас,

онлайн преминават 8 и 12 клас.

В приложения файл е описано как ще протича учебния процес през следващата седмица.

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