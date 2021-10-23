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СЪОБЩЕНИЕ

23 октомври 2021 11:40, Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 4 дни, брой четения: 159

Здравейте,

 

От понеделник

/25.10.2021г/ в присъствено обучение се връщат учениците от 9, 10 и 11 клас,

онлайн преминават 8 и 12 клас.

 

В приложения файл е описано как ще протича учебния процес през следващата седмица.

Файлове

УЧЕБЕН ПРОЦЕС [32.0KB]

Microsoft Word Open XML Document

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