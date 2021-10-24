Нарушено водоподаването на Индустриална зона - в района на ул. Светлина и ул. Есперанто

ВиК-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 49 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 49

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване ремонтни дейности на 24.10.2021г. /неделя/ от 12.00ч до 18:00 ч. ще бъде нарушено водоподаването на Индуастриална зона - гр.Сливен - в района на ул. Светлина и ул. Есперанто .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство