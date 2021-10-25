Удължава се работното време на кабинета за поставяне на ваксини в център "Д-р Г. В. Миркович"

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 4 часа, брой четения: 88 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 88

Поради големия интерес от страна на гражданите, кабинетът на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" за поставяне на ваксини срещу COVID-19 е с ново, удължено работно време. Той е разположен в Медицински център "Д-р Г. В. Миркович" и работи в понеделник, сряда и петък -от 14.00 ч до 19.00 ч.; събота и неделя -от 09.00 до 12.00 ч. , без предварително записване.

Имунизацията срещу COVID-19 е средството за овладяване на епидемичната ситуация с цел постигане на колективен имунитет.