Прекъсване водоподаването на с. Камен

ВиК-Сливен преди 3 часа, брой четения: 39 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 39

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (понеделник) 25.10.2021г. от 09.30ч. до 16:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Камен.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.