Определени са спечелилите участници в търг за отдаване на обекти под наем

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 3 часа, брой четения: 44 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 44

След проведен търг за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, собственост на МБАЛ „Д-р Иван Селимински Сливен” АД гр. Сливен, бяха определени спечелилите участници. Подробности - в прикачения файл:

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