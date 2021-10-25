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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Определени са спечелилите участници в търг за отдаване на обекти под наем

25 октомври 2021 10:10, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 3 часа, брой четения: 44

След проведен търг за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, собственост на МБАЛ „Д-р Иван Селимински Сливен” АД гр. Сливен, бяха определени спечелилите участници. Подробности - в прикачения файл:

Файлове

Заповед за спечелили търга [621KB]

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