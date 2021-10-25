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26 октомври - неучебен за училищата в община Сливен. За празника – илюминации в 20 часа
Традиционно, 26 октомври – Димитровден, празникът на Сливен, ще бъде неучебен за всички ученици от училищата, разположени на територията на община Сливен. Заради високата заболеваемост от коронавирус тази година не е предвидена официална церемония на площада, но вечерта от 20 часа ще има празнични илюминации.
По повод празника на Сливен се проведе традиционният 27-ми конкурс за детска рисунка „Аз и моят град", в партньорство с Художествена галерия „Димитър Добрович". В него се включиха 370 деца с художествен талант, любознателност и прекрасни идеи. Конкурсът е създаден по идея на покойната художничка Даниела Ненчева и се провежда всяка година. Официално награждаване няма да се проведе, а наградите ще бъдат доставени в детските градини и училищата.
Списък на наградените:
I ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – ДО 7 ГОДИНИ:
1.Ванеса Радкова Иванова, 6 г., ДГ „Калина“
2. Катерина Валентинова Золен, 6 г., ДГ „Калина“
3.Владимир Стойчев Стойчев, 5 г., ДГ „Звездица“.
Поощрения:
1.Полина Галинова Микова, 6 г., ДГ „Звездица“;
2.Ромил Димитров Георгиев, 6г., ДГ „Калина“;
3.Димана Добромирова Динева, 6 г., ДГ „Еделвайс“;
4.Ивелина Йорданова Йорданова, 6 г., ДГ „Божур“;
5.Златина Вяркова Демирева, ДГ „Надежда“;
6.Катрин Веселинова Табакова, 5 г., ДГ „Божур“.
II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – 1-ВИ – 2-РИ КЛАС:
1.Дарена Петкова Петкова, 9 г., Школа по изкуствата „Млади виртуози“;
2.Дея Деянова Карастоянова, 10 г., Школа по изкуствата „Млади виртуози“;
3.Тиана Миленова Иванова, 8 г., СУ „К. Константинов“.
Поощрения:
1.Димитър Кондев, II а клас, НУ „В. Левски“;
2.Божидар Валентинов Андреев, 7 г., ОУ „Ел. Багряна“;
3.Дария Миленова Петрова, 8 г., Школа по изкуствата „Млади виртуози“.
III ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – 3-ТИ – 4-ТИ КЛАС:
1.Исус Цонков Пенков, III б клас, ОУ „Св. П. Хилендарски“ – с. Сотиря;
2.Лилия Любомирова Динова, IV б клас, НУ „В. Левски“;
3.Даная Станимирова Георгиева, , III д клас, СУ „К. Константинов“;
Поощрения:
1.Кристияна Яворова Узунова, 10 г., НУ „В. Левски“;
2.Данаи Капела, IV б клас, СУ „К. Константинов“.
IV ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – 5-ТИ – 6-ТИ КЛАС:
1.Зорница Георгиева Златева, VI в клас, СУ „П. Яворов“;
2.Стефани Колева, VI г клас, СУ „П. Яворов“;
3.Албена Георгиева Паскалева, VI клас, СУ „К. Константинов“;
Поощрения:
1.Жилвана Иванова Карагьозова, VI в клас, СУ „П. Яворов“;
2.Ирен Проданова, V a клас, ОУ „Димитър Петров“;
3.Александър Христов, V a клас, СУ „П. Яворов“;
4.Зина Михайлова, VI в клас, ОУ „Юрий Гагарин“.
V ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – 7-МИ – 8-МИ КЛАС:
1.София Нейкова, VII б клас, СУ „П. Яворов“;
2.Калоян Милков Хаджистойчев, VII клас, ОУ „Ел. Багряна“;
3.Сребрина Александрова Желева, VII б клас, СУ „К. Константинов“;
Поощрения:
1.Кристиан Велизаров, VII г клас, СУ „П. Яворов“;
2.Мария Иванова, VII в клас, СУ „П. Яворов“;
3. Минко Илиянов Минков, 13 г., ОУ „Св. П. Хилендарски“ – с. Сотиря.
НАГРАДА НА ХГ „ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ“ – СЛИВЕН:
Тиана Георгиева Георгиева, VII а клас, СУ „П. Яворов“.
НАГРАДА НА ИМЕТО НА ДАНИЕЛА НЕНЧЕВА:
Велко Янков Асенов, VII д клас, ОУ „Братя Миладинови“.
Предстои да бъдат обявени и победителите от Националната изложба за изобразително изкуство - Сливен и наградата „Сирак Скитник“ за тази година.