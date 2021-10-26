Сливен-мой роден град

ДГ "Детски рай" преди около 1 ден, брой четения: 13 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 13

Четвърта подготвителна група "Бонбони" при детска градина "Детски рай" отбеляза тържествено Димитровден - празник на град Сливен. Децата получиха заслужени грамоти и подаръци за участието си в конкурса на Община Сливен "Аз и моят град". Заедно изработиха табло със забележителностите, поговориха за известни личности и знакови фигури в историята на града ни. Децата с много любов и ентусиазъм споделяха свои впечатления и преживявания. Благодарим и на родителите за изключителната подкрепа и съпричастност към живота на децата в детската градина!

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