Празникът на Сливен

ДГ "Детски рай" преди около 1 ден, брой четения: 12 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 12

Четвърта подготвителна група "Калинки", при детска градина "Детски рай" с голямо въодушевление и гордост отбелязаха празника на града под Сините камъни! Направиха си табло, беседваха по презентацията и разказаха за посещенията си заедно със своите родители на забележителностите на град Сливен. Споделените мигове, учителките оформиха в електронна книжка.

Невероятна подкрепа и съдействие на семействата! Благодарим Ви!

http://read.bookcreator.com/78TvzJPutEc2nZQ1IrMBgRmZC5z1/-805c2UFRQi2QXT7NBb_Qw?fbclid=IwAR1e2rHNBrTayF0lONIJ0wM38iqty2tjERqQ9d3cCHkZEefIw3jaLER8po4

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