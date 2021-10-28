Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

План за действие в условията на COVID-19

28 октомври 2021 09:18, Людмила Калъпчиева
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 58

План за действие в условията на COVID-19 може да видите в прикачения файл.

Файлове

План за действие в условията на COVID-19 [11.5MB]

Portable Document Format File

« предишнаследваща »


 