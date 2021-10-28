Прекъсване на водоподаването в с.Струпец

ВиК-Сливен преди 20 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (четвъртък) 28.10.2021г. до 16.00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Струпец.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.