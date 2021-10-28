Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

СЪОБЩЕНИЕ

28 октомври 2021 13:10, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 2 часа, брой четения: 8

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с писмо на директора на РЗИ – Сливен за достигане в община Сливен на 14-дневна заболеваемост над 750 души на 100 000 души население и на основание т. 3 от Заповед № РД 09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката, Ви информираме, че за всички ученици от I до XII клас на училищата на територията на община Сливен за периода 01.11.2021 г. – 12.11.2021 г. обучението се организира от разстояние в електронна среда.

« предишнаследваща »


 