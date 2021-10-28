СЪОБЩЕНИЕ

СУ "Й. Йовков" (X) преди 2 часа, брой четения: 8 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 8

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с писмо на директора на РЗИ – Сливен за достигане в община Сливен на 14-дневна заболеваемост над 750 души на 100 000 души население и на основание т. 3 от Заповед № РД 09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката, Ви информираме, че за всички ученици от I до XII клас на училищата на територията на община Сливен за периода 01.11.2021 г. – 12.11.2021 г. обучението се организира от разстояние в електронна среда.