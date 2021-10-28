ДВИЖЕНИЕ НА ВОДАТА В ПРИРОДАТА

СУ "Й. Йовков" (X) преди 2 часа, брой четения: 3 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 3

С макети и рисунки в часа по Човекът и природата учениците от 4. клас проследиха пътя на водата и преминаването ѝ от едно състояние в друго. Разказаха интересни факти за движението на водата в природата, като влизаха в ролята на водни капчици. Затвърдиха своите знания за състоянията на водата и призоваха за разумното ѝ използване и опазване.

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