БРОНЗОВ МЕДАЛ ЗА НАШ УЧЕНИК!

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

Мария Колева от 9г клас участва в плувен турнир на 23-24.10.21 г. Х МТ „Руси Русев” в Стара Загора. Участвали са 37 отбора от цялата страна и 332-ма състезатели в 4 възрастови групи.

Тя се състезава във възрастова група В на 50 метра бътерфлай; старша юношеска група - включваща състезателки, родени през 2004, 2005 и 2006 г.

Печели бронзов медал!

Първите две места в тази дисциплина бяха заети от две състезателки на ЦСКА.

Пожелаваме на Мария здраве и сили за да постига още по - големи успехи!

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