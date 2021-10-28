Прекъсване на водоподаването в част от кв. Ново село

ВиК-Сливен преди 26 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 8

Днес 28.10 /четвъртък/ поради авария е прекъснато водоподаването в южната част на кв. Ново село до 20.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.