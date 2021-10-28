СЪОБЩЕНИЕ

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 10 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 9

Считано от 01 ноември до 12 ноември, вкл., учениците от 8 до 12 клас преминават в онлайн обучение.

На 01 ноември няма да има учебни занятия.

Учебният процес ще започва в 08.00 часа и ще приключва в 13.40 часа /една смяна за всички класове/:

1. 08.00 - 08.40 ч

2. 08.50 - 09,30 ч

3. 09.40 - 10.20 ч

4. 10.40 - 11.20 ч

5. 11.30 - 12.10 ч

6. 12.15 - 12.55 ч

7. 13.00 - 13.40 ч

Бъдете здрави!