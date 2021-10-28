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Човекът и светът около него - Интегриран урок по БЕЛ и Човекът и природата
Интегриран урок по БЕЛ и Човекът и природата на тема "Човекът и светът около него" се проведе в VI клас днес. Г-жа Ивелина Тодорова, учител по БЕЛ, и г-жа Даниела Иванова, учител по Природни науки , успяха да създадат у учениците цялостно възприятие на света около нас чрез открояване на функционални връзки между понятия, изучавани в двата различни предмета, чрез прилагане на знания и умения, формирани в часовете по БЕЛ и ЧП при решаване на задачи с интердисциплинарен характер. Предоставените интерактивни упражнения в Google docs, Google Drawings, повишиха познавателната дейност на децата, но и постигнаха най-голямата си цел - развитие на културни навици на общуване в екипна среда.