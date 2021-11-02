Прекъсване водоподаването в района на ул."Братя Шкорпил"

ВиК-Сливен преди 24 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 12

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (вторник) 02.11.2021г. от 11.45ч. до отстраняване ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул'' Братя Шкорпил ''

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.