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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в района на ул."Братя Шкорпил"

02 ноември 2021 11:35, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 24 минути, брой четения: 12
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (вторник) 02.11.2021г. от 11.45ч. до отстраняване ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул'' Братя Шкорпил ''

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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